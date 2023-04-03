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Касимов Александр Александрович

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

03.09.1912

Дата смерти

14.01.1994

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1877 г.р.

Жена

1914 г.р.

Дети

1932 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1912

Отец: Касимов Александр

Мать: Касимова (Касымова) Прасковья

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер-ревизор
Место жительства
Неизвестно
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Бракосочетание
17.11.1930

Жена: Касимова (Люлькова) Анна

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
официально зарегистировались в 1973-1974 гг. По словам т. Оли, баба Аня ей расскзывала, что в церкви их (её с дедом) венчать отказались, так как она (невеста) была молода - 16 лет.
Рождение ребёнка
11.04.1932

Дочь: Зуева (Касимова) Валентина

Мать ребёнка: Касимова (Люлькова) Анна

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.02.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касимова (Люлькова) Анна

Гражданское, Минераловодский, Ставропольский край
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Место жительства
?.09.1946
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.11.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касимова (Люлькова) Анна

Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
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Место жительства
?.12.1946
Хасаут-Греческое, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1947
Кардоникская, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1948
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1949
Октябрьский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
?.07.1953
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
14.01.1994
Черкесск, Черкесский, Карачаево-Черкесская Республика

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