Касимов Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения03.09.1912
Дата смерти14.01.1994
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1912
Отец: Касимов Александр
Работа или профессия
Неизвестно
бухгалтер-ревизор
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
17.11.1930
Жена: Касимова (Люлькова) Анна
официально зарегистировались в 1973-1974 гг. По словам т. Оли, баба Аня ей расскзывала, что в церкви их (её с дедом) венчать отказались, так как она (невеста) была молода - 16 лет.
Рождение ребёнка
11.04.1932
Дочь: Зуева (Касимова) Валентина
Мать ребёнка: Касимова (Люлькова) Анна
Рождение ребёнка
15.02.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касимова (Люлькова) Анна
Гражданское, Минераловодский, Ставропольский край
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Место жительства
?.09.1946
Рождение ребёнка
28.11.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касимова (Люлькова) Анна
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Место жительства
?.12.1946
Хасаут-Греческое, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1947
Кардоникская, Зеленчукский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1948
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Место жительства
1949
Октябрьский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Место жительства
?.07.1953
Смерть
14.01.1994