Тирол Амиа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тирол Амиа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.21

Дата смерти

01.12.100

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.21

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
41

Сын: Тирол Ам

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
45

Сын: Тирол Ат

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
48

Дочь: Тирол Миара

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
50

Сын: Тирол Миар

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.12.100
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