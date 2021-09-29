Тирол Амиа
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.21
Дата смерти01.12.100
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
41
Сын: Тирол Ам
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
45
Сын: Тирол Ат
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
48
Дочь: Тирол Миара
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
50
Сын: Тирол Миар
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.12.100