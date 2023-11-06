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Литош Николай Ефимович

Место рождения

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.10.1907

Дата смерти

10.05.1990

Пол

Мужской

Добавил:

ПМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1907

Отец: Литош Ефим (Ефимий) Лукич

Мать: Литош Агафья Степановна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.04.1928

Сын: Литош Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Литош (Алипова) Александра Павловна

Верх-Алеус, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Соболева (Литош) Варвара Николаевна

Мать ребёнка: Литош (Алипова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Дароселия (Литош) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Литош (Алипова) Александра Павловна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Несина (Литош) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Литош (Алипова) Александра Павловна

Смерть
10.05.1990
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

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