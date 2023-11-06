Литош Николай Ефимович
Место рождения
Дата рождения11.10.1907
Дата смерти10.05.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1907
Отец: Литош Ефим (Ефимий) Лукич
Мать: Литош Агафья Степановна
Рождение ребёнка
04.04.1928
Мать ребёнка: Литош (Алипова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Соболева (Литош) Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Литош (Алипова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Дароселия (Литош) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Литош (Алипова) Александра Павловна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Несина (Литош) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Литош (Алипова) Александра Павловна
Смерть
10.05.1990
Чингис, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область