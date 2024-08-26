Смирнов Василий Терентьев
Место рожденияд. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область
Дата рождения19.01.1914
Дата смерти09.10.1924
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянство
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.01.1914
Восприемники: Андрей Ефимов Поляков, Ирина Иванова Орлова
Смерть
09.10.1924
Причина смерти: Корь