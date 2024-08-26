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Смирнов Василий Терентьев

Место рождения

д. Сипуново, Московская губерния, Можайский уезд, Осташевская волость, Московская область

Дата рождения

19.01.1914

Дата смерти

09.10.1924

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1914

Отец: Смирнов Терентий Филимонов

Мать: Смирнова Агафья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянство
Место жительства
Неизвестно
Крещение
30.01.1914
Восприемники: Андрей Ефимов Поляков, Ирина Иванова Орлова
Смерть
09.10.1924
Причина смерти: Корь
Похороны
Неизвестно

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