Указной Мулла Имам Хатиб Айсакаев Худайбирде
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смерти1847
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Сулейманов Айсакай (Гайса) Первый мулла с. Лаклы, имам до 1802 г.
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Указной Мулла Имам Жямих Имам Учитель Хатиб Худайбердин Гайнизаман
Мать ребёнка: Сагитова Гульбикей
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сагитова Гульбикей
Смерть
1847