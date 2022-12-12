Указной Мулла Имам Хатиб Айсакаев Худайбирде — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Указной Мулла Имам Хатиб Айсакаев Худайбирде

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Место рождения

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1768

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Сулейманов Айсакай (Гайса) Первый мулла с. Лаклы, имам до 1802 г.

Мать: не указана

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Указной Мулла Имам Жямих Имам Учитель Хатиб Худайбердин Гайнизаман

Мать ребёнка: Сагитова Гульбикей

Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагитова Гульбикей

Смерть
1847
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