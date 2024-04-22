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Домна Алексеева

Место рождения

Соколово, Хотебцовская волость, Рузский уезд

Дата рождения

Около 1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Соколово, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Бракосочетание
17.09.1880 ст.

Муж: не указан

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1885 ст.

Сын: Иван Михайлов

Отец ребёнка: не указан

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
20.05.1887 ст.

Сын: Константин Михайлов

Отец ребёнка: не указан

Палашкино, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
09.04.1889 ст.

Сын: Егор (Георгий) Михайлов

Отец ребёнка: не указан

Палашкино, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Палашкино, Рузский, Московская область
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