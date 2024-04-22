Домна Алексеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1863 ст.
Бракосочетание
17.09.1880 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
11.01.1885 ст.
Сын: Иван Михайлов
Рождение ребёнка
20.05.1887 ст.
Сын: Константин Михайлов
Рождение ребёнка
09.04.1889 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно