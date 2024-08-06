Ульянцева Екатерина Ильинична
Место рождения
Дата рождения05.02.1839 ст.
Дата смерти25.07.1839 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1839 ст.
https://yandex.ru/archive/catalog/4dea25f7-cb45-412f-a268-6160d6894120/7 Метрические книги церквей Оренбургского уезда селений: Ташлы, Никольского за 1839 г. 1 января 1839 — 31 декабря 1839 ОГА Оренбу... Показать все
Смерть
25.07.1839 ст.
от младенческой https://yandex.ru/archive/catalog/4dea25f7-cb45-412f-a268-6160d6894120/102 Метрические книги церквей Оренбургского уезда селений: Ташлы, Никольского за 1839 г. 1 января 1839 — 31 декаб... Показать все