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Ульянцева Екатерина Ильинична

Место рождения

Николаевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

05.02.1839 ст.

Дата смерти

25.07.1839 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1790 г.р.

Мать

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1839 ст.

Отец: Ульянцов Илья Дмитриевич

Мать: Ульянцова Евдокия (Авдотья) Николаевна

Николаевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
https://yandex.ru/archive/catalog/4dea25f7-cb45-412f-a268-6160d6894120/7 Метрические книги церквей Оренбургского уезда селений: Ташлы, Никольского за 1839 г. 1 января 1839 — 31 декабря 1839 ОГА Оренбу... Показать все
Смерть
25.07.1839 ст.
Николаевка, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
от младенческой https://yandex.ru/archive/catalog/4dea25f7-cb45-412f-a268-6160d6894120/102 Метрические книги церквей Оренбургского уезда селений: Ташлы, Никольского за 1839 г. 1 января 1839 — 31 декаб... Показать все

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