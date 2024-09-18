Бердников Макар Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бердников Макар Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бердников Степан Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бердникова (--) Екатерина Михайловна

Рождение ребёнка
02.03.1910

Дочь: Бердникова Таисия Макаровна

Мать ребёнка: Бердникова (--) Екатерина Михайловна

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно

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