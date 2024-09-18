Бердников Макар Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бердников Степан Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.03.1910
Дочь: Бердникова Таисия Макаровна
Мать ребёнка: Бердникова (--) Екатерина Михайловна
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
спирино
Смерть
Неизвестно