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Подкорытов Михаил Иванович

Место рождения

Останино, Алапаевское, Свердловская область

Дата рождения

24.01.1905

Дата смерти

07.06.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1905

Отец: Подкорытов Иван

Мать: Подкорытова Марфа

Останино, Алапаевское, Свердловская область
Синячихинский район, Останинский сельский Совет, деревня Подкорытова
Рождение ребёнка
04.04.1951

Дочь: Харлова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Подкорытова Евгения Артемьевна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Бракосочетание
15.05.1954

Жена: Подкорытова Евгения Артемьевна

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Свидетельство о заключении брака от 15.05.1954 №202 Бюро ЗАГС города Алапаевска Свердловской области
Смерть
07.06.1974
РСФСР, Свердловская область, город Алапаевск
Свидетельство о смерти I-АИ №334868 выдано 07.06.1974 Причина смерти: Атеросклероз сосудов сердца, нарушение ритма II ст., хроническая пневмония
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