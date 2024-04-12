Подкорытов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения24.01.1905
Дата смерти07.06.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1905
Отец: Подкорытов Иван
Мать: Подкорытова Марфа
Синячихинский район, Останинский сельский Совет, деревня Подкорытова
Рождение ребёнка
04.04.1951
Дочь: Харлова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Подкорытова Евгения Артемьевна
Бракосочетание
15.05.1954
Свидетельство о заключении брака от 15.05.1954 №202 Бюро ЗАГС города Алапаевска Свердловской области
Смерть
07.06.1974
РСФСР, Свердловская область, город Алапаевск
Свидетельство о смерти I-АИ №334868 выдано 07.06.1974 Причина смерти: Атеросклероз сосудов сердца, нарушение ритма II ст., хроническая пневмония