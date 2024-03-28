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Новиков Василий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новикова Пелагея Георгиевна

Рождение ребёнка
1907

Сын: Новиков Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Георгиевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Новиков Николай Васильевич

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Георгиевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Новикова Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Новикова Пелагея Георгиевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно

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