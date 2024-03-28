Новиков Василий Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1907
Сын: Новиков Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Георгиевна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Новиков Николай Васильевич
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Георгиевна
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Новикова Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Новикова Пелагея Георгиевна
Смерть
Неизвестно