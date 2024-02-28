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Саксина Екатерина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Владимирова (Саксина) Евдокия Егоровна

Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Саксин Егор Николаев

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Молемина (Саксина) Агриппина Егоровна

Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев

Рождение ребёнка
1872

Сын: Саксин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев

Рождение ребёнка
02.03.1896

Дочь: (Саксина) Мария Егорова

Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев

Смерть
Неизвестно

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