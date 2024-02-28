Саксина Екатерина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Владимирова (Саксина) Евдокия Егоровна
Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Саксин Егор Николаев
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Молемина (Саксина) Агриппина Егоровна
Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев
Рождение ребёнка
1872
Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев
Рождение ребёнка
02.03.1896
Дочь: (Саксина) Мария Егорова
Отец ребёнка: Саксин Егор Николаев
Смерть
Неизвестно