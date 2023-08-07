Белова Петр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белова Петр Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.12.1990

Пол

Мужской

Отец

1950 г.р.

Мать

1958 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1990

Отец: Белов Павел Георгиевич

Мать: Зубкова Наталья Анатольевна

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