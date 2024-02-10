Горбунов Аника Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунов Аника Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1691

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691

Отец: не указан

Мать: не указана

https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1741-присяга
Рождение ребёнка
1745

Сын: Горбунов Афанасий Аникович

Мать ребёнка: не указана

Бузим, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1745
Бузим, Сухобузимский муниципальный район, Красноярский край
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Смерть
Неизвестно

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