Горбунов Аника Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1691
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1691
Отец: не указан
Мать: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1741-присяга
Рождение ребёнка
1745
Сын: Горбунов Афанасий Аникович
Мать ребёнка: не указана
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Место жительства
1745
https://sites.google.com/view/krasuezd/переписи/1745-2-ревизия
Смерть
Неизвестно