Матвей Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Семён Матвеевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1865
Сын: Старшинов Максим Матвеевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
10.01.1870
Сын: Старшинов Никифор Матвеевич
Мать ребёнка: Анна Ивановна
Бракосочетание
26.09.1871
Жена: Дарья Петровна
Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно