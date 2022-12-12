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Матвей Данилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Семён Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1865

Сын: Старшинов Максим Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Рождение ребёнка
10.01.1870

Сын: Старшинов Никифор Матвеевич

Мать ребёнка: Анна Ивановна

Бракосочетание
26.09.1871

Жена: Дарья Петровна

Самарово, Петровская волость, Переславский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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