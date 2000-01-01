Батухтин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБатухтин ?

Батухтин ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Батухтин Григорий

Мать: Батухтина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Батухтина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин Николай

Мать ребёнка: Батухтина ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батухтин ?

Мать ребёнка: Батухтина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батухтина ?

Смерть
Неизвестно
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