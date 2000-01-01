Батухтин ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Батухтин Григорий
Мать: Батухтина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Батухтина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухтин Николай
Мать ребёнка: Батухтина ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батухтин ?
Мать ребёнка: Батухтина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Батухтина ?
Смерть
Неизвестно