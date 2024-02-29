Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Игнатий Андреев

Рождение ребёнка
10.03.1843 ст.

Сын: Кирилл Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Андреев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
15.03.1846 ст.

Сын: Василий Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Андреев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
15.03.1846 ст.

Дочь: Дарья Игнатова

Отец ребёнка: Игнатий Андреев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольница
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Никита Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Андреев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Рождение ребёнка
08.09.1848 ст.

Сын: Иван Игнатов

Отец ребёнка: Игнатий Андреев

Борисово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Раскольник
Смерть
Неизвестно

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