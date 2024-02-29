Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Раскольница
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Андреев
Рождение ребёнка
10.03.1843 ст.
Сын: Кирилл Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Андреев
Раскольник
Рождение ребёнка
15.03.1846 ст.
Сын: Василий Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Андреев
Раскольник
Рождение ребёнка
15.03.1846 ст.
Дочь: Дарья Игнатова
Отец ребёнка: Игнатий Андреев
Раскольница
Рождение ребёнка
1848 ст.
Сын: Никита Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Андреев
Раскольник
Рождение ребёнка
08.09.1848 ст.
Сын: Иван Игнатов
Отец ребёнка: Игнатий Андреев
Раскольник
Смерть
Неизвестно