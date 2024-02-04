Волковы (Волков) Андрей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиОколо 1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Около 1959
Родился А. А. Волков в Вологодской области, Усть-Кубинского р-на, д. Шишкино. В те года был Кадниковский уезд, Аксентьевская волость. Два сына от первого брака - Александр 1922 г.р. предположительно и... Показать все