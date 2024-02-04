Волковы (Волков) Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волковы (Волков) Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Около 1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Около 1959
Родился А. А. Волков в Вологодской области, Усть-Кубинского р-на, д. Шишкино. В те года был Кадниковский уезд, Аксентьевская волость. Два сына от первого брака - Александр 1922 г.р. предположительно и... Показать все

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