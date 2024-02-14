Хабиров Ришат Фаритович
Место рожденияд.Сайраново,Ишимбайский район,БАССР
Дата рождения196
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
196
Отец: Хабиров Фарит Бариевич
Мать: Хабирова Разия Исхаковна
д.Сайраново,Ишимбайский район,БАССР
Рождение ребёнка
22.11.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Ноябрьск, ЯНАО, РСФСР
Рождение ребёнка
20.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Уфа, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно