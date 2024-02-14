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Хабиров Ришат Фаритович

Место рождения

д.Сайраново,Ишимбайский район,БАССР

Дата рождения

196

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

1933 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
196

Отец: Хабиров Фарит Бариевич

Мать: Хабирова Разия Исхаковна

д.Сайраново,Ишимбайский район,БАССР
Рождение ребёнка
22.11.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Ноябрьск, ЯНАО, РСФСР
Рождение ребёнка
20.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Уфа, БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
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