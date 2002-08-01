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Медведев Георгий Яковлевич
Медведев Георгий Яковлевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Медведева Екатерина Семеновна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать:
Медведева Екатерина Семеновна
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