Медведев Георгий Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Георгий Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1909 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: Медведева Екатерина Семеновна

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