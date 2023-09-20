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Бобылкин Василий Васильевич

Место рождения

Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Бобылкин Василий Иванович

Мать: Бобылкина (Ефимова) Татьяна Степановна

Бобров, Бобровский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
1948

Жена: Бобылкина (Смыслова) Эльмира Петровна

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Колоскова (Бобылкина) Лариса Васильевна

Мать ребёнка: Бобылкина (Смыслова) Эльмира Петровна

Рождение ребёнка
1957

Дочь: Анкудинова (Бобылкина) Вера Васильевна

Мать ребёнка: Бобылкина (Смыслова) Эльмира Петровна

Новая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1980

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