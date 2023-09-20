Бобылкин Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Колоскова (Бобылкина) Лариса Васильевна
Мать ребёнка: Бобылкина (Смыслова) Эльмира Петровна
Рождение ребёнка
1957
Дочь: Анкудинова (Бобылкина) Вера Васильевна
Мать ребёнка: Бобылкина (Смыслова) Эльмира Петровна
Новая Ладога, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
1980