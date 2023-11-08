(Букина) Галина Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Букина) Галина Анатольевна

(Букина) Галина Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Букин Анатолий Васильевич

Мать: Букина (Сиротинина) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1998

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