(Букина) Галина Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1998
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Рождение ребёнка
1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
1998