Кравченков Афанасий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1915
Бережновка, Николаевский муниципальный район, Волгоградская область
Восприемник
1915
Новая Сотня, Острогожский уезд, Воронежская губерния
ГАВО(фонд 331,оп9,д.187,стр 147) Новая Сотня
Смерть
Неизвестно