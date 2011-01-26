Цаплинов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цаплинов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1962

Дата смерти

26.01.2011

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1962

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Цаплинова Римма Алексеевна

Рождение ребёнка
11.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.01.2011
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
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