Цаплинов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1962
Дата смерти26.01.2011
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1962
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.01.2011
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский район, Нижегородская область