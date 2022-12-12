Дубовик (Смикова) Марина Димитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1903
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-P3G8 | Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
27.05.1904
Сын: Дубовик Иоанн Димитриевич
Отец ребёнка: Дубовик Димитрий Иоаннович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-FX77
Смерть
Неизвестно