Дубовик (Смикова) Марина Димитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубовик (Смикова) Марина Димитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1903

Муж: Дубовик Димитрий Иоаннович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X3H-P3G8 | Воскресенская церковь
Рождение ребёнка
27.05.1904

Сын: Дубовик Иоанн Димитриевич

Отец ребёнка: Дубовик Димитрий Иоаннович

Носовка, Чернігівська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X31-FX77
Смерть
Неизвестно
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