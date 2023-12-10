Луговцева Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Луговцева Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаревич Федор Васильевич

Отец ребёнка: Лазаревич Василий Захароович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лазаревич Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Лазаревич Василий Захароович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазаревич Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Лазаревич Василий Захароович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лазоревич Нина Васильевна

Отец ребёнка: Лазаревич Василий Захароович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коля

Отец ребёнка: Лазаревич Василий Захароович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаревич Василий Захароович

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