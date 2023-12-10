Луговцева Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаревич Федор Васильевич
Отец ребёнка: Лазаревич Василий Захароович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лазаревич Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Лазаревич Василий Захароович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазаревич Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Лазаревич Василий Захароович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лазоревич Нина Васильевна
Отец ребёнка: Лазаревич Василий Захароович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коля
Отец ребёнка: Лазаревич Василий Захароович
Бракосочетание
Неизвестно