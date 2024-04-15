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Куриленко Тимофей Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
28.04.1873 ст.
Хотень, Сумська область
Феодосия Исидоровна Асокина
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Куриленко Олимпиада Тимофеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
15.02.1874 ст.

Дочь: Куриленко Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Куриленко Мария Никитична

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XN-6?i=665&cc=3511744
Восприемник
06.08.1875 ст.
Хотень, Сумська область
Евдокия Исидоровна Асокина
Рождение ребёнка
?.11.1875 ст.

Сын: Куриленко Андрей Тимофеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куриленко Мария Никитична

Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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