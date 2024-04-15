Куриленко Тимофей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
28.04.1873 ст.
Феодосия Исидоровна Асокина
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Куриленко Олимпиада Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.02.1874 ст.
Дочь: Куриленко Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Куриленко Мария Никитична
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-L7XN-6?i=665&cc=3511744
Восприемник
06.08.1875 ст.
Евдокия Исидоровна Асокина
Рождение ребёнка
?.11.1875 ст.
Сын: Куриленко Андрей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно