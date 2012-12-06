Белоножкин Дмитрий Егорович
Место рождения
Дата рождения30.09.1926
Дата смерти06.12.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1926
Бракосочетание
07.06.1953
Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белоножкина (Черножукова) Тамара Алексеевна
Место жительства
Около 1964
Жарынь, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Белоножкина (Черножукова) Тамара Алексеевна
Место жительства
Около 1965
Барсуки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1972 по 2008
Смерть
06.12.2012
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Похороны
После 07.12.2012