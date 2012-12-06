Белоножкин Дмитрий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелоножкин Дмитрий Егорович

Белоножкин Дмитрий Егорович

avatar

Место рождения

Шевлягинский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

30.09.1926

Дата смерти

06.12.2012

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1905 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1926

Отец: Белоножкин Егор Егорович

Мать: Белоножкина (Плеханова) Александра Ивановна

Шевлягинский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
07.06.1953

Жена: Белоножкина (Черножукова) Тамара Алексеевна

Дорогобуж, Дорогобужский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоножкина (Черножукова) Тамара Алексеевна

Место жительства
Около 1964
Жарынь, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
06.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Белоножкина (Черножукова) Тамара Алексеевна

Место жительства
Около 1965
Барсуки, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
С 1972 по 2008
Муравьево-1, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
06.12.2012
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Похороны
После 07.12.2012
Муравьево-1, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.