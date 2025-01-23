Чернуха Кристина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернухо Николай
Отец ребёнка: Чернуха Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернухо Павел
Отец ребёнка: Чернуха Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лапшук (Чернухо) Александра
Отец ребёнка: Чернуха Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернухо Фома
Отец ребёнка: Чернуха Демид
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Чернухо) Евдокия
Отец ребёнка: Чернуха Демид
Рождение ребёнка
1905
Сын: Чернуха Алексей
Отец ребёнка: Чернуха Демид