Чернуха Кристина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЧернуха Кристина

Чернуха Кристина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернухо Николай

Отец ребёнка: Чернуха Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернухо Павел

Отец ребёнка: Чернуха Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лапшук (Чернухо) Александра

Отец ребёнка: Чернуха Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чернухо Фома

Отец ребёнка: Чернуха Демид

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Чернухо) Евдокия

Отец ребёнка: Чернуха Демид

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чернуха Алексей

Отец ребёнка: Чернуха Демид

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