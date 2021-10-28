Русецкая (Гладун) (Гладун) Зинаида Николаевна
Место рождения
Дата рождения15.05.1945
Дата смерти28.10.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1945
Бракосочетание
12.08.1965
Рождение ребёнка
17.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русецкий Степан Ипполитович
Рождение ребёнка
31.12.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Русецкий Степан Ипполитович
Смерть
28.10.2021
г. Иркутск
Похороны
Неизвестно
Иркутск Марковское кладбище