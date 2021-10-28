Русецкая (Гладун) (Гладун) Зинаида Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русецкая (Гладун) (Гладун) Зинаида Николаевна

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Место рождения

Новое Село, Хмельницька область

Дата рождения

15.05.1945

Дата смерти

28.10.2021

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1945

Отец: Гладун Николай Федорович

Мать: Гладун (петровская) Анна Дмитриевна

Новое Село, Хмельницька область
Бракосочетание
12.08.1965

Муж: Русецкий Степан Ипполитович

Новое Село, Хмельницька область
Рождение ребёнка
17.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русецкий Степан Ипполитович

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Рождение ребёнка
31.12.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Русецкий Степан Ипполитович

Усолье-Сибирское, город Усолье-Сибирское, Иркутская область
Смерть
28.10.2021
г. Иркутск
Похороны
Неизвестно
Иркутск Марковское кладбище
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