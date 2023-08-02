Янина Дарья Козмина (Кузьминична)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1754
Сын: Янин Егор Ильич
Отец ребёнка: Янин Илья Осипович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Янин) Арина Ильинична
Отец ребёнка: Янин Илья Осипович
Рождение ребёнка
1771
Дочь: (Янин) Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Янин Илья Осипович
Рождение ребёнка
1772 или 1769
Сын: Янин Павел Ильич
Отец ребёнка: Янин Илья Осипович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Янин Леонтий Ильич
Отец ребёнка: Янин Илья Осипович
Смерть
Неизвестно