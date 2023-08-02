Янина Дарья Козмина (Кузьминична) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янина Дарья Козмина (Кузьминична)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1754

Сын: Янин Егор Ильич

Отец ребёнка: Янин Илья Осипович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Янин) Арина Ильинична

Отец ребёнка: Янин Илья Осипович

Рождение ребёнка
1771

Дочь: (Янин) Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Янин Илья Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1772 или 1769

Сын: Янин Павел Ильич

Отец ребёнка: Янин Илья Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Янин Леонтий Ильич

Отец ребёнка: Янин Илья Осипович

Шейно, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно

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