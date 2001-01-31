Севастьянов Александр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1969
Рождение ребёнка
01.04.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Севастьянова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
31.01.2001
Дочь: Севастьянова Анна Александровна
Мать ребёнка: Севастьянова Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно