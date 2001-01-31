Севастьянов Александр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСевастьянов Александр Алексеевич

Севастьянов Александр Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1969

Отец: Севастьянов Алексей Александрович

Мать: Севастьянова Алиса Алексеевна

Рождение ребёнка
01.04.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Севастьянова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
31.01.2001

Дочь: Севастьянова Анна Александровна

Мать ребёнка: Севастьянова Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Ирина Владимировна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close