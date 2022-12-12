Бирюков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1984
Рождение ребёнка
13.01.2014
Дочь: Бирюкова Палина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.01.2014
Дочь: Бирюкова Милана Александровна
Мать ребёнка: Усик Виктория Викторовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Усик Виктория Викторовна