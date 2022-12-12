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Бирюков Александр Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ВУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1984

Отец: Бирюков Александр Александрович

Мать: Бирюкова Наталья Степановна

Рождение ребёнка
13.01.2014

Дочь: Бирюкова Палина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.01.2014

Дочь: Бирюкова Милана Александровна

Мать ребёнка: Усик Виктория Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Усик Виктория Викторовна

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