Уленгова (Валишина) Накия Габидулла кызы 1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Уленгова (Валишина) Накия Габидулла кызы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: Валишин Габидулла

Мать: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уленгов Кайнула

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уленгов Кайнула

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уленгов Кайнула

Смерть
Неизвестно

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