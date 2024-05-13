Уленгова (Валишина) Накия Габидулла кызы
Место рождения
Дата рождения1921
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: Валишин Габидулла
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Уленгов Кайнула
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уленгов Кайнула
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уленгов Кайнула
Смерть
Неизвестно