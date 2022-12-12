Карасёва Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полюшкевич Павел
Мать: Полюшкевич Надежда
Рождение ребёнка
17.10.2003
Дочь: Карасёва Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Карасёв Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карасёва Елизавета Дмитриевна
Отец ребёнка: Карасёв Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно