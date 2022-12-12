Карасёва Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карасёва Елена Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полюшкевич Павел

Мать: Полюшкевич Надежда

Рождение ребёнка
17.10.2003

Дочь: Карасёва Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Карасёв Дмитрий Александрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карасёва Елизавета Дмитриевна

Отец ребёнка: Карасёв Дмитрий Александрович

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карасёв Дмитрий Александрович

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