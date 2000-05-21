Кочергин Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергин Николай Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1936

Дата смерти

21.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1936

Отец: Кочергин Алексей Александрович

Мать: Кочергина Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
02.05.1966

Сын: Кочергин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Кочергина Галина Михайловна

Рождение ребёнка
15.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кочергина Галина Михайловна

Смерть
21.05.2000
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