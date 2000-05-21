Кочергин Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1936
Дата смерти21.05.2000
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1936
Рождение ребёнка
02.05.1966
Сын: Кочергин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Кочергина Галина Михайловна
Рождение ребёнка
15.04.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кочергина Галина Михайловна
Смерть
21.05.2000