Кыров Григорий Иоаннович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кыров Иоанн
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Сын: Киров (Кыров) Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Россия, Свердловская обл., Манчажский район, Верхотинский с/с
Рождение ребёнка
1912
Сын: Кыров (Киров) Яков Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Россия, Свердловская обл., Манчажский район, д. Котмиста
Рождение ребёнка
05.01.1915
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кырова (Безматерных) Пелагия Петровна
Селищева, Кунгурский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно