Кыров Григорий Иоаннович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кыров Григорий Иоаннович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1906 г.р.
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кыров Иоанн

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Киров (Кыров) Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Россия, Свердловская обл., Манчажский район, Верхотинский с/с
Рождение ребёнка
1912

Сын: Кыров (Киров) Яков Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Россия, Свердловская обл., Манчажский район, д. Котмиста
Рождение ребёнка
05.01.1915

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кырова (Безматерных) Пелагия Петровна

Селищева, Кунгурский округ, Уральская область
Смерть
Неизвестно

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