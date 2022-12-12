Крестинья Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1835 ст.
Муж: Андрей Яковлев
Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Иван Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Емельян Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Яковлев
Смерть
Неизвестно