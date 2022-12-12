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Крестинья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1817 г.р.

Дети

Около 1842 г.р.
Около 1848 г.р.

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1835 ст.

Муж: Андрей Яковлев

Надеждино, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Иван Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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