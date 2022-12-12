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Masef Alexander

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1881 г.р.

Жена

Дети

Около 1943 г.р.

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Masef (maseev) Jacob (Jankel)

Мать: Masef Eva (Enta)

Москва, город федерального значения Москва
По совпадению деревьев стояло 23 февраля 1918, но по переписи 1930 года - 1909. Поскольку место рождения указано Россия, а семья эмигрировала в 1914, указывсём 1909.
Иммиграция
1914
Место жительства
1920
New York, New York, USA
Место жительства
1930
Bronx (Districts 1-250), Bronx, New York, USA
Рождение ребёнка
Около 1943

Сын: Masef Jeep Mark

Мать ребёнка: Masef Florence

N.Y.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Masef Florence

Смерть
Неизвестно
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