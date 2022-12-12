Masef Alexander
Место рождения
Дата рожденияОколо 1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Отец: Masef (maseev) Jacob (Jankel)
Мать: Masef Eva (Enta)
По совпадению деревьев стояло 23 февраля 1918, но по переписи 1930 года - 1909. Поскольку место рождения указано Россия, а семья эмигрировала в 1914, указывсём 1909.
Иммиграция
1914
Место жительства
1920
New York, New York, USA
Место жительства
1930
Bronx (Districts 1-250), Bronx, New York, USA
Рождение ребёнка
Около 1943
Сын: Masef Jeep Mark
Мать ребёнка: Masef Florence
N.Y.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Masef Florence
Смерть
Неизвестно