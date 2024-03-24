Ахметова (Хайруллина) Фания Галимулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметова (Хайруллина) Фания Галимулловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1953

Дата смерти

24.03.2024

Пол

Женский

Добавил:

ДФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1953

Отец: Хайруллин Галимулла Хайруллович

Мать: Хайруллина Зайнаббану

Рождение ребёнка
02.07.1973

Дочь: Загуменнова Гульнара Ильгизовна

Отец ребёнка: Ахметов Ильгиз Тагирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметов Ильгиз Тагирович

Смерть
24.03.2024
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