Ахметова (Хайруллина) Фания Галимулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1953
Дата смерти24.03.2024
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1953
Рождение ребёнка
02.07.1973
Дочь: Загуменнова Гульнара Ильгизовна
Отец ребёнка: Ахметов Ильгиз Тагирович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ахметов Ильгиз Тагирович
Смерть
24.03.2024