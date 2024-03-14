Капустян Филипп Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Капустян-Протопопова Валентина Филипповна
Мать ребёнка: Черногор-Капустян Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капустян Анатолий Филиппович
Мать ребёнка: Черногор-Капустян Елена Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геннадий
Мать ребёнка: Черногор-Капустян Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно