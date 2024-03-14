Капустян Филипп Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Капустян Филипп Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Капустян-Протопопова Валентина Филипповна

Мать ребёнка: Черногор-Капустян Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустян Анатолий Филиппович

Мать ребёнка: Черногор-Капустян Елена Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий

Мать ребёнка: Черногор-Капустян Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черногор-Капустян Елена Ивановна

Смерть
Неизвестно

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