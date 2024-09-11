Афанасий Федоров
Место рожденияд.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Дата рождения1719
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Отец: Федор Вдов На 1738 Г Кузьмин
Мать: ?
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1744
д.Лонская Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1747
Сын: Конон Афанасьев
Мать ребёнка: Евдокия (Ефросинья) Григорьева
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1748
д.Лонская Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1754
д.Лонская Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Смерть
1792
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии