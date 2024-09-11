Афанасий Федоров 1719 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасий Федоров

Афанасий Федоров

avatar

Место рождения

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии

Дата рождения

1719

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Отец

1669 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1747 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Федор Вдов На 1738 Г Кузьмин

Мать: ?

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1744

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия (Ефросинья) Григорьева

д.Лонская Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1747

Сын: Конон Афанасьев

Мать ребёнка: Евдокия (Ефросинья) Григорьева

д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1748

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия (Ефросинья) Григорьева

д.Лонская Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Рождение ребёнка
1754

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия (Ефросинья) Григорьева

д.Лонская Девятинской волости вытегорского уезда Олонецкой губернии
Смерть
1792
д.Лонская Девятинской волости Вытегорского уезда Олонецкой губернии

Мы используем куки для улучшения работы сайта.