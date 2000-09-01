Алексеев Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1923
Дата смерти1986
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923
Отец: Алексеев Иван Павлович
Рождение ребёнка
1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Галина Павловна
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Галина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986