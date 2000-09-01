Алексеев Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеев Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1923

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1923

Отец: Алексеев Иван Павлович

Мать: Алексеева Татьяна Марковна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Галина Павловна

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Галина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Галина Павловна

Смерть
1986
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