Мамитько Мирон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1903
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Мамитько Максим Миронович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно