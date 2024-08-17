Мамитько Мирон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамитько Мирон Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1905 г.р.

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1903

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Полтавка, Константиновский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Мамитько Максим Миронович

Мать ребёнка: не указана

Верхняя Полтавка, Константиновский муниципальный район, Амурская область
Смерть
Неизвестно

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