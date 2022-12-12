Китов Дмитрий Леонидович
Место рождения
Дата рождения05.12.1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1972
Отец: Китов Леонид Васильевич
Мать: Китова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
15.07.1995
Жена: Пугачёва Ольга Сергеевна
Бракосочетание
15.07.1995
Жена: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1999
Мать ребёнка: Пугачёва Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
22.06.2003
Дочь: Китова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Пугачёва Ольга Сергеевна