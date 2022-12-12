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Китов Дмитрий Леонидович

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Место рождения

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область

Дата рождения

05.12.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1972

Отец: Китов Леонид Васильевич

Мать: Китова Евдокия Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
15.07.1995

Жена: Пугачёва Ольга Сергеевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
15.07.1995

Жена: не указана

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
04.01.1999

Сын: Китов Даниил Дмитриевич

Мать ребёнка: Пугачёва Ольга Сергеевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
22.06.2003

Дочь: Китова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Пугачёва Ольга Сергеевна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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