Дудин Арефий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Дудин Зиновий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Дудина) Агафья
Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816
Сын: Дудин Захар
Мать ребёнка: (Дудина) Агафья
Рождение ребёнка
1823
Сын: Дудин Артём
Мать ребёнка: (Дудина) Агафья
Смерть
Неизвестно