Дудин Арефий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудин Арефий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1789 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Дудин Зиновий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Дудина) Агафья

Место жительства
Неизвестно
Старогольское, Грибановский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Дудин Захар

Мать ребёнка: (Дудина) Агафья

Рождение ребёнка
1823

Сын: Дудин Артём

Мать ребёнка: (Дудина) Агафья

Смерть
Неизвестно

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