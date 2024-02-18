Лямин Михаил Иосифович
Место рождения
Дата рождения28.10.1910
Дата смерти31.10.1977
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1910
Отец: Лямин Иосиф Иванович
Бракосочетание
27.01.1933
Рождение ребёнка
25.10.1934
Дочь: Лямина Вера Михайловна
Мать ребёнка: Лямина (Лебедева) Клавдия Иванова
Рождение ребёнка
08.05.1939
Сын: Лямин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Лямина (Лебедева) Клавдия Иванова
Рождение ребёнка
19.11.1945
Мать ребёнка: Лямина (Лебедева) Клавдия Иванова
Рождение ребёнка
20.05.1949
Дочь: Полиенова (Лямина) Галина Михайловна
Мать ребёнка: Лямина (Лебедева) Клавдия Иванова
Смерть
31.10.1977
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область