Лямин Михаил Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛямин Михаил Иосифович

Лямин Михаил Иосифович

avatar

Место рождения

Андреевское, Ярославский район, Ярославская область

Дата рождения

28.10.1910

Дата смерти

31.10.1977

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1910

Отец: Лямин Иосиф Иванович

Мать: Лямина Александра Васильевна

Андреевское, Ярославский район, Ярославская область
Бракосочетание
27.01.1933

Жена: Лямина (Лебедева) Клавдия Иванова

Рождение ребёнка
25.10.1934

Дочь: Лямина Вера Михайловна

Мать ребёнка: Лямина (Лебедева) Клавдия Иванова

Андреевское, Ярославский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
08.05.1939

Сын: Лямин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Лямина (Лебедева) Клавдия Иванова

Андреевское, Ярославский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
19.11.1945

Сын: Лямин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Лямина (Лебедева) Клавдия Иванова

Андреевское, Ярославский район, Ярославская область
Рождение ребёнка
20.05.1949

Дочь: Полиенова (Лямина) Галина Михайловна

Мать ребёнка: Лямина (Лебедева) Клавдия Иванова

Андреевское, Ярославский район, Ярославская область
Смерть
31.10.1977
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.