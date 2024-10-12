Измайлова (Жарникова) Аграфена Степановна 1858 — найти родственников по фамилии на Familio
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Измайлова (Жарникова) Аграфена Степановна

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Место рождения

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

Дата рождения

1858

Дата смерти

?.03.1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1852 г.р.

Дети

До 1920 г.р.
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Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Минусинск, город Минусинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Измайлов Андриян Семенович

Работа или профессия
Неизвестно
Кухарка "у барина"
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Измайлов Андриян Семенович

Место жительства
По 1917
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
До 1920

Сын: Измайлов Александр Андриянович

Отец ребёнка: Измайлов Андриян Семенович

Рождение ребёнка
До 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Измайлов Андриян Семенович

Рождение ребёнка
12.04.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Измайлов Андриян Семенович

Троицк, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
По 1929
Троицк, Тасеевский муниципальный район, Красноярский край
Место жительства
С 1929 по 1943
Южно-Енисейск, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
?.03.1943
Южно-Енисейск, Мотыгинский муниципальный район, Красноярский край

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