Измайлова (Жарникова) Аграфена Степановна
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти?.03.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Кухарка "у барина"
Рождение ребёнка
Неизвестно
Место жительства
По 1917
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
До 1920
Сын: Измайлов Александр Андриянович
Отец ребёнка: Измайлов Андриян Семенович
Рождение ребёнка
До 1923
Рождение ребёнка
12.04.1923
Место жительства
По 1929
Место жительства
С 1929 по 1943
Смерть
?.03.1943