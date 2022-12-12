Фофанова Василиса Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Фофанова Мария Степановна
Отец ребёнка: Фофанов Степан Андреевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Фофанов Андрей Степанович
Отец ребёнка: Фофанов Степан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
вторая жена
Смерть
Неизвестно