Фофанова Василиса Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фофанова Василиса Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Фофанова Мария Степановна

Отец ребёнка: Фофанов Степан Андреевич

Рыбино, Артинский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Фофанов Андрей Степанович

Отец ребёнка: Фофанов Степан Андреевич

Рыбино, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фофанов Степан Андреевич

вторая жена
Смерть
Неизвестно
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