Бута Давид Аксентьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Бута Аксентий Яковлев
Мать: Бута Татьяна Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бута Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Бута Евгения Давидова
Мать ребёнка: Бута Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
1856
Сын: Бута Дмитрий Давидов
Мать ребёнка: Бута Варвара Яковлева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Бута Марина Давидова
Мать ребёнка: Бута Варвара Яковлева
Смерть
Неизвестно