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Бута Давид Аксентьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Бута Аксентий Яковлев

Мать: Бута Татьяна Никифорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бута Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Бута Евгения Давидова

Мать ребёнка: Бута Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
1856

Сын: Бута Дмитрий Давидов

Мать ребёнка: Бута Варвара Яковлева

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Бута Марина Давидова

Мать ребёнка: Бута Варвара Яковлева

Смерть
Неизвестно

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