Корзников Дмитрий Васильевич
Место рожденияд. Пестерево, Весёлая тож,
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Корзников Василий Леонтьевич Из Пестерева Же?
Мать: ?
д. Пестерево, Весёлая тож,
Рождение ребёнка
1883
Сын: Корзников Константин Дмитриевич
Мать ребёнка: Корзникова Митродора Матвеевна
д. Весёлая Ентальской волости
Рождение ребёнка
1885
Сын: Корзников Вонифатий Дмитриевич
Мать ребёнка: Корзникова Митродора Матвеевна
д. Весёлая Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно
д. Весёлая Ентальской волости
Смерть
Неизвестно