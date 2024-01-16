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Корзников Дмитрий Васильевич

Место рождения

д. Пестерево, Весёлая тож,

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Корзников Василий Леонтьевич Из Пестерева Же?

Мать: ?

д. Пестерево, Весёлая тож,
Рождение ребёнка
1883

Сын: Корзников Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Корзникова Митродора Матвеевна

д. Весёлая Ентальской волости
Рождение ребёнка
1885

Сын: Корзников Вонифатий Дмитриевич

Мать ребёнка: Корзникова Митродора Матвеевна

д. Весёлая Ентальской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корзникова Митродора Матвеевна

д. Весёлая Ентальской волости
Смерть
Неизвестно
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